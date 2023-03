NewTuscia – TARQUINIA – Si sono svolti oggi a Tarquinia Lido, ospitati dal “Camping Tuscia Tirrenica” i Campionati provinciali di Cross (Corsa Campestre), gara open arricchita sotto il profilo tecnico dalla presenza di numerose compagini romane. Bella la giornata e particolarmente scorrevole il percorso, ricavato all’interno del Camping, che ha consentito lo svolgimento di belle gare, dove sono stati impegnati gli atleti di tutte le categorie ferali, a contendersi il titolo provinciale per il 2023.

Buono il bottino realizzato dalla Finass Assicurazioni Atletica Viterbo ( numerosi atleti della categoria Ragazzi/e erano impegnati purtroppo in contemporanea a Rieti per il Biathlon Indoor) che con 5 titoli complessivi ottenuti nelle categorie giovanili guida la prova ed anche l’Atletica Alto Lazio che vince 2 titoli nella prova Juniores M/F. Per la Finass Atletica i titoli sono andati a Linda Weidekind negli Eso 5F (3^ Agnese Benedetta e 4^ Stella Fabbretti), Anna Chiara Cavallo negli F8 (2^ Adele Benucci, 4^ Agata Scanu e 5^Bianca Fabbretti ), Stella Terzoli negli F10, Matteo Casini negli M8 (3° Alessio Bartoli) ed Enrico Bossi vittorioso nella prova Cadetti (3°Simone Nicolardi e 6°Filippo Arcangeli). Per l’Atletica Alto Lazio i titoli sono venuti nella prova maschile Juniores da Matteo Cianchelli, anche 2° assoluto e da Aurora Falesiedi nella Juniores femminile; Buone prove negli Allievi di Domenico Falvo 2° e Ali Nouman 4°; nelle Allieve con Sara Cianchelli 2^, Michela Castagna 7^ e Sonia Tundo 8^. (G.M.)