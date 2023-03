NewTuscia – RIETI – I Carabinieri della Compagnia di Rieti, nella giornata di ieri, hanno svolto un servizio straordinario di controllo del territorio, finalizzato alla prevenzione e alla repressione dei furti in abitazione e in danno di esercizi commerciali nel capoluogo. L’attività ha visto in campo un ampio dispositivo di pattuglie e la copertura aerea di un elicottero del 16° NEC di Rieti.

I militari sono stati impegnati nel controllo dei flussi del traffico, lungo le principali arterie cittadine e su quelle d’accesso alla provincia.

Complessivamente sono stati predisposti 3 posti di blocco, nel corso dei quali, sono state identificate 54 persone, controllati 42 veicoli ed effettuata una attenta vigilanza nelle aree residenziali.