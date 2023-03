NewTuscia – VITERBO – Proficuo e sereno l’incontro con le associazioni iscritte alla Consulta del Volontariato in vista delle modifiche al regolamento che ne disciplina il funzionamento.

Si è tenuto lo scorso giovedì 2 marzo l’incontro con le associazioni iscritte alla Consulta per esaminare congiuntamente il documento presentato dall’amministrazione, a valle del quale, tra associazioni e amministrazione, si è giunti ad arricchire tale documento di ulteriori proposte modificative. “Per noi, rendere elettivo il presidente della Consulta del volontariato, e non più nominato dal sindaco tra i consiglieri comunali, era un impegno importante da rispettare – afferma la sindaca Chiara Frontini – per far sì che la Consulta sia un organo ancora più rappresentativo del mondo del terzo settore”. “Si è trattato di un incontro disteso, cordiale e molto produttivo – prosegue l’assessore alle Politiche sociali Patrizia Notaristefano -: dalle associazioni sono pervenute proposte che abbiamo inteso recepire come emendamenti al documento che avevamo presentato, migliorandolo”. “Ha positivamente stupito – spiega il consigliere Paolo Moricoli – che dalle stesse associazioni sia venuta la proposta di prevedere il diritto di voto dei consiglieri comunali nell’esecutivo, che noi avevamo tolto. È un forte segnale di stima verso le istituzioni e i loro rappresentanti, che martedì prossimo sottoporremo al Consiglio come emendamento”.

“L’auspicio, ora – conclude la sindaca – è che le modifiche al regolamento vengano approvate all’unanimità dal Consiglio comunale, perché anche l’opposizione ha contribuito proficuamente al dibattito, e di questo la ringraziamo, e perché non ci si può dividere sul volontariato”.