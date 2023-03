Tra i viterbesi in evidenza ancora Ruggero Sensi, alla vittoria anche Mario Pessina, Renato Di Martino e Alessandro Quami

NewTuscia – VITERBO – Vittoria di misura per 4-3 del “Biliardo Club di Viterbo” contro la compagine dei “New King”, vittoria che sicuramente ha una doppia valenza in quanto ottenuta in trasferta sul difficilissimo campo di Ostia, non potendo presentare tra l’altro la migliore formazione a causa di qualche assenza importante. Anche in questa occasione è il 1^ categoria Ruggero Sensi a portare punti preziosissimi alla squadra, imponendosi prima nel singolo italiana 5 birilli per 102-88 e poi concludendo d’autorità la staffetta italiana 5 birilli (punteggio che vale 2 punti) con un perentorio 181- 140, iniziata bene da Alessandro Quami e Renato Di Martino.

L’altra vittoria è venuta da Mario Pessina, artefice di una bella prestazione nel singolo goriziana col punteggio di 410-264 e buono il comportamento anche di Massimo Frontoni e Francesco Biancucci. In virtù di questo risultato i viterbesi del Biliardo Club di Viterbo del presidente Dario Pasquini e del coach Luca Mocini dovrebbero aver raggiunto proprio i New King al 2° posto in classifica con 11 punti, ma per la conferma bisognerà attendere i risultati ottenuti in questa 3^ giornata dalle altre squadre. Il prossimo appuntamento per la disputa della 4^ giornata del Campionato a squadre vedrà i viterbesi ancora in trasferta a Roma ospiti del “Club 93”. (G.M.)