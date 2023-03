NewTuscia – TARQUINIA – Università Agraria di Tarquinia: approvate ufficialmente le date della tradizionale Festa della Merca, indicate nel 15 e 16 Aprile 2023. NewTuscia – TARQUINIA – Università Agraria di Tarquinia: approvate ufficialmente le date della tradizionale Festa della Merca, indicate nel 15 e 16 Aprile 2023.

La festa, giunta alla cinquantaduesima edizione, prevederà spettacoli dimostrativi delle tradizioni legate ai bovini, manifestazioni equestri, dimostrazioni legate al mondo animale e naturalistico organizzate in partnership con numerose associazioni del territorio, musica, cibo, prodotti locali e molto altro. A breve dall’Università Agraria di Tarquinia saranno resi noti maggiori dettagli.

Sono a disposizione piccole aree per mini-stand; eventuali esercenti interessati possono rivolgersi agli uffici dell’Ente, in Via Garibaldi, 17.