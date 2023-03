NewTuscia – CIVITAVECCHIA – Trasferta cittadina ricoperta da emozione e tradizione che ha visto i giovani atleti del CRC/URL confrontarsi con i ragazzi della Union Rugby Viterbo tra le linee del Campo Moretti Della Marta.

Il CRC/URL è stato accolto con grande calore dai sostenitori dei club, sotto un sole quasi estivo, hanno affrontato questo impegno in modo esemplare.

I ragazzi della UNDER 15 del CRC/URL riescono ad aggiudicarsi la sfida per 26 a 21 grazie ad un continuo ed ordinato movimento del gioco, dove il lavoro svolto, negli allenamenti settimanali, sta visibilmente mostrando i frutti dal sapore di un rugby entusiasmante.

I punti espressi ed insegnati sono concetti accessibili e necessari parlano di benessere e felicità, partecipazione paritaria, inclusione ed eguaglianza, affiliazione ed appartenenza ai club.

I valori che guidano le attività sono: la progettazione e la formazione, rafforzate dalle riflessioni fatte in campo e fuori dal campo o dalla palestra, e dalle voci sia dei tecnici che dei giovani giocatori.

Forse una delle migliori partite: senza grossi errori, un movimento continuo, applicazione di tutti gli schemi provati nel periodo di allenamento infrasettimanale e un gioco d’assieme veramente costruttivo.

Così i coach:” Le pratiche che si sono costruite sul campo, nell’incontro quotidiano, sono ‘buone pratiche’ primo perché inclusive, secondo generate dai bisogni reali, dalle aspirazioni e dall’esperienza dei singoli e dal roster della UNDER 15 del CRC/URL, e per questo utili, trasversali e replicabili in campo, in palestra, allo sport rugbistico quotidiano, radicate sempre nel rispetto del gruppo e nel riconoscimento di valori condivisi”.

L’avversario, i coetanei dell’Union Rugby Viterbo, era di quelli veri e non li ha certo agevolati, anzi onore ai ragazzi del Viterbo . Ci sono volute determinazione e una prestazione maiuscola per batterli.

Il match si è concluso con un grande abbraccio corale.

Il terzo tempo, organizzato dagli Old Rugby Civitavecchia, è stata la ciliegina sulla torta.