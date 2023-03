L’incidente si è verificato presso la zona industriale di Ponte San Giovanni

NEWTUSCIA/UMBRIA – PERUGIA – Questa mattina alle ore 04:45, si è verificato un incidente stradale a Perugia in via Benucci, presso la zona industriale di Ponte S. Giovanni. Le cause che hanno provocato il frontale, non ancora chiare, si è verificato uno scontro frontale tra due veicoli. I conducente della vettura è stato estratto dalle lamiere, dai Vigili del Fuoco di Perugia, intervenuti sul posto, insieme ai sanitari del personale del 118, a cui sono state affidate le cure delle due persone ferite.

Sul posto anche la Polizia locale, che ha effettuato i rilievi. Non si conoscono al momento lle condizioni delle 2 persone ferite.