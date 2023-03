NewTuscia – NAPOLI- Riceviamo e pubblichiamo. Il Prof. Salvatore Pignataro, è stato nominato Segretario regionale della Federazione “Sicurezza & Difesa” (F.S.D.) con delega ai rapporti sindacali LI.SI.PO. “Libero Sindacato di Polizia” aderente alla F.S.D. Sull’incarico, accolto all’unanimità, è intervenuto il Segretario Generale Antonio de Lieto: accogliamo con grandissimo piacere nelle nostre file il Prof. Salvatore Pignataro, che conosciamo bene per il Suo particolare impegno professionale.

La scelta di fare parte della F.S.D. da parte del Prof. Pignataro conferma che i nostri orientamenti sulla rapidissima organizzazione delle strutture territoriali della F.S.D. e le tante adesioni, sono la prova più evidente dell’affetto e della fiducia, che tanti cittadini, ripongono nel progetto e nei programmi di un sindacato che ha come chiaro obiettivo, il miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro di tutti i lavoratori, in un quadro di diritti e di doveri, che devono coesistere, per assicurare appieno agli uomini e le donne, le necessarie risorse ed ai cittadini, a cui va garantito il bene “sicurezza”. Salvatore Pignataro Laureato in Giurisprudenza e Scienze Politiche, Master di I livello in Criminologia e Studi Giuridici Forensi- Iscritto presso l’Ordine degli Avvocati di Avellino. Iscrizione presso la Camera Penale Irpina.

E’ associato presso lo Studio Legale dell’avvocato Penalista Avv. Giuseppe Di Gaeta del Foro di Avellino. Ha conseguito la Specializzazione in Investigazioni Digitali Forensi (Pekit Criminalist, Pekit Computer Forensics) – Docente a contratto Corsi di perfezionamento universitario in Criminologia Investigativa, Sicurezza e Digital Forensics presso l’ Università degli Studi Giustino Fortunato (Benevento). Docente a contratto Corsi di Perfezionamento universitario Management della Sicurezza Urbana Università degli studi Luigi Vanvitelli Dipartimento di Giurisprudenza. – Cultore della materia in Procedura Penale e Stage Diritto Penitenziario e Magistratura di Sorveglianza – Dipartimento di Giurisprudenza con il Prof. Avv. Mariano Menna presso l’Università degli Studi Luigi Vanvitelli Santa Maria Capua Vetere (CE) Docente di Tecniche e Funzioni di Polizia Giudiziaria presso la Scuola Regionale di Polizia Municipale della Regione Campania.

Consulente della Procura della Repubblica di Avellino – Con specializzazione nel settore: Investigazioni digitali forensi, reati di violenza sessuale sulle donne e reati di pedofilia sui minori in generale, consulente nell’ambito delle tecniche di indagine legate alla videosorveglianza) Criminologo investigativo professionista (Presidente regionale Associazione Italiana Criminologi per l’Investigazione e la Sicurezza) Consulente della Commissione Regionale Anticamorra e dei Beni Confiscati della Regione Campania. E’ Alto Commissario dell’Osservatorio contro la violenza sulle donne, giovani e bambini per conto della IHRC (Commissione internazionale peri Diritti Umani) E’ Ufficiale in congedo. (grado di Tenente). Nel 2018 è stato insignito dell’Onorificenza di Cavaliere al Merito della Repubblica Italiana Nel 2014 ha ricevuto una medaglia di bronzo del Sacro Ordine Costantiniano per elevati meriti sociali e culturali. PUBBLICAZIONI: l’intelligence oggi.

L’attività di intelligence nell’ambito della sicurezza nazionale. Tecniche di indagine e analisi dei principali fenomeni criminali. L’interrogatorio nel processo penale. Tecniche e limiti. L’attività investigativa della Polizia Giudiziaria. Tecniche E limiti. Donne e violenza di genere. Analisi e strategie di contrasto con il metodo SARA”. La Sicurezza Urbana in Campania. Sicurezza reale e sicurezza percepita. (Apes edizioni – In qualità di coordinatore della ricerca universitaria Istituto di Studi Politici San Pio V di Roma). La Strage di Erba, :Rapporto tra sicurezza urbana e disturbi psichici ( coautore). Stalking. Dinamiche e prevenzione nella relazione di coppia.