NewTuscia – FOGGIA – Un’altra ingenuità costa molto cara alla Viterbese, che perde 2-0 a Foggia. Al 2′ tiro di Pettermann fuori di poco. Al 16′ i padroni di casa passano in vantaggio con un colpo di testa di Rujtens, dopo un calcio d’angolo. Al 25′ Foggia ancora pericoloso con un tiro di Schenetti. Con il passare dei minuti la Viterbese prova ad uscire dal proprio guscio con alcune ripartenze, ma Polidori è troppo impreciso e non riesce mai a finalizzare in contropiede.

All’inizio del secondo tempo la Viterbese resta in dieci, perché Mastropietro, già ammonito, prende il secondo giallo, per un fallo inutile su Pettermann. Nonostante tutto la Viterbese prova a pareggiare ed ha una buona occasione con Marotta al 30′. In pieno recupero il Foggia chiude la partita con Garattoni che sfrutta alla perfezione un cross rasoterra di Peralta.

Le formazioni delle due squadre:

FOGGIA(3-5-2): Thiam; Rizzo, Kontek, Rujtens; Garattoni, Schenetti (34’ st Frigerio), Petermann, Di Noia (44’ st Odjer), Costa; Ogunseye, Iacoponi (16’ st Peralta).

A disposizione: Nobile, Pirrò, Vacca, Di Pasquale, Beretta, Agnelli, Leo, Bjarkason, Markic, Battimelli, Capogna.

All. Mario Somma.

VITERBESE (3-5-2) Bisogno; Riggio, Ricci (20’ st Barillà), Monteagudo; Devetak (32’ st D’Uffizi), Mungo (39’ st Nesta), Megalaitis, Mastropietro, Pavlev; Marotta, Polidori (32’ st Jallow).

A disposizione: Dekic, Rabiu, Mbaye, Marenco, Ingegneri, Montaperto.

Allenatore: Giovanni Lopez.

ARBITRO Domenico Mirabella di Napoli

RETI 16′ pt Rujtens (F), 48’ st Garattoni

NOTE Mungo, Mastropietro, Di Noia. Espulso Mastopietro per doppia ammonizione al 3′ s.t.