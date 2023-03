Soccorso in una zona impervia e curato dai sanitari del 118

NEWTUSCIA/UMBRIA – BEVAGNA (Pg) – I Vigili del Fuoco di Assisi, Foligno e SASU sono stati impegnati in un operazione di soccorso di una persona rimasta lievemente ferita. L’uomo un sessantunenne, che si trovava a taglare una pianta, in via Poggiolo Monte, quando per cause in fase di accertamento è rimasto ferito.

Il fatto accaduto in una zona impervia di Bevagna, ha visto l’intervento anche dell’elisoccorso di Fabriano, ma fortunatamente, rientrato perché non più necessario. L’uomo,è stato trasportato tramite barella, in una zona sicura dove è stato poi consegnato alle cure di sanitari del 118.