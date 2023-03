BEATLESTORY

CONCERT TOUR 2022-23

Sabato 11 marzo 2023 alle ore 21 al Teatro San Leonardo. Via Cavour 9 – Viterbo. Produzione AR SPETTACOLI in collaborazione con Teatro San Leonardo, con il patrocinio di Comune di Viterbo

NewTuscia – VITERBO – Dopo il sold out dello spettacolo di stand up di e con Eleazaro Rossi, AR spettacoli torna alla musica con il terzo appuntamento della rassegna Viterbo Tribute Sound Festival.

Protagonista la band BeatleStory, sempre al Teatro San Leonardo di Viterbo.

BeatleStory è un live show multimediale che ripercorre l’intera storia dei Beatles dal ’62 al ’70, in un concerto con oltre 40 dei loro più grandi successi!

Partendo dalle strade di Liverpool, attraversando gli anni della Beatlemania fino ai grandi capolavori in studio, 2 ore intense di capolavori come: She Loves You, I Want To Hold Your Hand, Twist and Shout, Yesterday, Sgt. Pepper’s Lonely Hearts Club Band, All You Need Is Love, Come Together, Let It Be, Hey Jude. Brani conosciuti e amati da chiunque, sia da parte di chi con la musica dei Beatles è cresciuto, sia chi li ha scoperti attraverso i dischi dei propri genitori. Un concerto elettrizzante che, attraverso la favola musicale più bella ed emozionante di sempre, vi riporterà indietro negli anni ’60, quando una band rivoluzionò il mondo con le sue canzoni!

BeatleStory è attualmente uno degli spettacoli Beatles Tribute più talentuosi e di alta qualità.

I ragazzi hanno avuto un grande successo esibendosi come musicisti in “LET IT BE: THE MUSICAL” e “MACCA – THE CONCERT” nel West End di Londra e a Broadway a New York. Si sono anche esibiti su molte prestigiose compagnie di crociera tra cui: Royal Caribbean, Celebrity, Princess, Disney e Holland America Line. Possono vantare musicisti incredibili, come Roberto Angelelli che nei panni di George Harrison ha preso parte al cast ufficiale di “LET IT BE”, esibendosi in alcuni dei più grandi e conosciuti teatri di tutto il mondo. Hanno anche suonato al “The Cavern Club” sulla Norwegian Cruise Line come band residente a bordo dell’”EPIC” e dell’”ENCORE”.

Il direttore del famoso Cavern Club di Liverpool ha dichiarato: “Ho visto i BeatleStory esibirsi diverse volte, la più recente al nostro Cavern Club At Sea a bordo di NCL Epic. La loro performance e l’attenzione ai dettagli sono all’altezza delle migliori tribute band dei Beatles: uno spettacolo eccellente!”

Inoltre, è anche grazie alla collaborazione di uno dei membri, Patrizio Angeletti nei panni di John Lennon, che BeatleStory può essere considerato uno dei migliori spettacoli tributo ai Beatles con le più accurate armonie vocali che il pubblico abbia mai sentito ritrarre i Fab Four.