NewTuscia – VITERBO – Grazie alla preziosa disponibilità di AEFFE-AggiornaMenti InFormazione, nella persona del dottor Alessandro Menghini, risk manager, e dei suoi collaboratori, il Liceo delle scienze umane, musicale e coreutico “Santa Rosa” di Viterbo ha organizzato il corso di formazione “Basic life support defibrillation”. Il corso aveva lo scopo di promuovere e sviluppare la cittadinanza attiva attraverso il raggiungimento dei seguenti obiettivi generali: acquisizione dei principi e delle tecniche di rianimazione cardio-respiratoria sia manuale che con defibrillatore automatico o semi-automatico; acquisizione delle tecniche di primo soccorso per traumi e infortuni lievi; prevenzione e tutela della salute; promozione e accrescimento dell’offerta formativa dell’istituto. Il corso, svoltosi nei locali del “Santa Rosa” per due intere mattinate, ha visto la partecipazione di ben 38 studenti e 7 docenti. Tutti si sono cimentati in rianimazione cardiopolmonare di base; rianimazione cardiopolmonare con utilizzo del DAE (defibrillatore semiautomatico esterno); esercitazioni a gruppi con simulazione e gestione di scenari. “Credo molto in questo progetto” – ha dichiarato la professoressa Giorgia Giorgini, organizzatrice dell’iniziativa nonché funzione strumentale supporto studenti in seno al “Santa Rosa” – ” perché, oltre a favorire l’incremento della motivazione e la formazione del carattere di ogni singolo studente, fornisce gli strumenti metodologici necessari per riconoscere e affrontare le situazioni di arresto cardiocircolatorio nei diversi ambiti assistenziali. Esso consente anche di sviluppare competenze per la gestione del paziente in condizioni di peri-arresto, nell’attesa che arrivi l’equipe avanzata.” Infine Giorgini desidera “cogliere l’occasione per ringraziare il dirigente scolastico Alessandro Ernestini per aver reso possibile il pieno successo dell’iniziativa, ma anche i relatori, che con la loro professionalità hanno saputo rendere il corso emozionante oltreché interessante e i collaboratori scolastici per la messa a punto dell’aula e dei materiali.”