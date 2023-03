NewTuscia – VASANELLO – Dopo lo straordinario successo dell’incontro inaugurale con Piera Maggio, venerdì 10 Marzo ore 19 a Vasanello torna Dark Side sempre con la media partnership di Tusciaweb.

Ospite dei giornalisti Gianluca Zanella e Marcello Altamura l’ex boss della banda della Magliana Antonio Mancini

Mancini è stato uno dei protagonisti della Banda della Magliana. In seguito è diventato collaboratore di giustizia e oggi lavora come accompagnatore di disabili. Nell’ambiente criminale era conosciuto con il soprannome di Accattone per la sua passione per Pasolini, ma anche per la somiglianza con i ragazzi di vita tratteggiati nei racconti del poeta.

È il protagonista di un libro intervista – scritto insieme alla giornalista Federica Sciarelli – “Con il sangue agli occhi” (Rizzoli,editore).

Nel libro si ripercorre la storia di Roma alla fine degli anni Settanta.

Mentre la polizia è alle prese con le Brigate Rosse, la banda della Magliana allunga le mani sulla città, monopolizza lo spaccio di droga e semina terrore a suon di piombo. Gli affiliati si spartiscono centinaia di miliardi l’anno, fanno affari con mafia, camorra e ‘ndrangheta, con gli ambienti della politica e dell’estrema destra.

Un libro denso di rivelazioni, nel quale Antonio Mancini, uno dei pochi sopravvissuti dell’organizzazione, ricostruisce il ruolo giocato dalla banda negli episodi mai chiariti del nostro Paese, dal sequestro Moro al delitto Pecorelli.

Mancini racconta inoltre dall’interno la nascita e lo sviluppo di “Mafia Capitale”, restituendoci l’inquietante resoconto di come un gruppo di criminali, estremisti e politici corrotti abbiano dominato la politica e l’economia romana degli ultimi anni. Perché, ancora oggi, “la bandaccia può mutare pelle, sostituire i capi, modificare il sistema, cambiare maschera, ma il ghigno è sempre lo stesso

Il 18 Gennaio scorso Antonio Mancini è stato ospite della trasmissione Chi l ha visto per parlare sul caso di Emanuela Orlandi ed è tornato a dire la sua sul caso della sparizione della giovane.

Sono molti anni infatti – le prime interviste sono datate almeno dieci anni fa – che ‘Nino l’Accattone’ sostiene che la Banda della Magliana abbia rapito Emanuela Orlandi e che dietro ci sia un tentativo da parte dell’organizzazione criminale di ricattare lo IOR, vale a dire l’istituto di credito legato direttamente al Vaticano e all’epoca gestito dal controverso cardinale Marcinkus.

L’appuntamento è a Vasanello per Venerdì 10 Marzo alle ore 18 presso la Chiesa della Stella.