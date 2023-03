NewTuscia – VITERBO – è tenuto nella Sala Benedetti della Provincia di Viterbo l’evento di presentazione “Startup della comunità educativa digitale della Provincia di Viterbo”. L’obiettivo del progetto è la realizzazione di comunità educative digitali che vedono come protagonisti i giovani, coinvolgendo i centri di formazione professionale dotati di laboratori informatici.

Hanno partecipato con degli interventi: Eugenio Stelliferi, Consigliere della Provincia di Viterbo con delega alla Formazione Professionale e Rete Scolastica; Patrizio Belli – Dirigente settore Formazione Professionale della Provincia di Viterbo; Maurizio Marrale – Project Manager di UPI Lazio; Eleonora Delmirani – Coordinatrice dei Centri di Formazione Professionale – Provincia di Viterbo; Alessio Mascagna – Digital Trainer – Formatore Ufficiale AICA – Supporto Informatico – Provincia di Viterbo; Fabio Mascagna – Consulente Digital Marketing, UX Design e Comunicazione – Provincia di Viterbo.

Presente all’incontro una delegazione di allievi dei quattro centri di formazione professionale della Provincia, accompagnati dai direttori, docenti e personale scolastico.

Apre l’incontro il consigliere Stelliferi con i saluti istituzionali dell’ente sottolineando l’importanza dell’acquisizione di competenze nel digitale, necessarie per il mondo del lavoro. Il dirigente Patrizio Belli riepiloga i passaggi fondamentali delle attività che verranno svolte dalla Provincia in favore dei giovani studenti. L’intervento del dott. Marrale dell’UPI Lazio, capolista del progetto, ha evidenziato modalità, tempistiche e i partner coinvolti – tra cui l’Università di Roma Tre, le quattro Province del Lazio (Viterbo, Rieti, Frosinone e Latina) ed il Club dei Dirigenti delle Tecnologie dell’Informazione che svolgeranno seminari tematici durante l’anno scolastico.

Sono stati poi presentati i programmi di formazione pratica e teorica che verranno erogati agli allievi dei centri di formazione professionale: l’intervento di Alessio Mascagna ha coperto gli aspetti legati al rafforzare le competenze digitali e promuovere l’apprendimento delle discipline STEAM per facilitare l’entrata nel mondo del lavoro. L’intervento di Fabio Mascagna si è concentrato sulla sensibilizzazione dei rischi del digitale, la sicurezza informatica ed il contrasto al cyberbullismo.

Il progetto si propone di promuovere lo sviluppo delle competenze e della cultura digitale tra i giovani della Provincia per arricchire e qualificare l’offerta educativa e culturale dei territori, coinvolgendo i giovani in percorsi partecipati di impegno e cittadinanza attiva nelle loro comunità di riferimento per favorire un uso consapevole delle tecnologie.

La Provincia di Viterbo, come partner, intende coinvolgere giovani frequentanti i percorsi IeFP dei quattro centri di formazione professionale al fine di:

– Rafforzare le competenze digitali e promuovere l’apprendimento delle discipline STEM così da facilitare l’entrata nel mondo del lavoro svolgendo quattro giornate formative presiedute da esperti del settore;

– Sensibilizzare gli allievi sui rischi del digitale e sul cyberbullismo, attraverso quattro incontri di informazione e formazione con il coinvolgimento di personale altamente qualificato;

– Promuovere le nuove tecnologie quale leva per start up e idee di sviluppo organizzando quattro incontri di sperimentazione presso le aziende ospitanti l’alternanza- scuola lavoro.

Il progetto, che vede come capofila e promotore l’Unione delle Province del Lazio (UPI) nell’ambito del Programma Azione ProvincEGiovani 2021, si propone di costituire una rete stabile di collaborazione tra le quattro Province del Lazio (Viterbo, Rieti, Frosinone e Latina), il Club dei Dirigenti delle Tecnologie dell’Informazione e il Dipartimento di Scienze politiche dell’Università Roma Tre con la finalità di assicurare alle scuole e agli enti locali di ogni territorio un punto di riferimento per la promozione delle competenze digitali tra i giovani che frequentano le scuole secondarie superiori e i corsi di formazione professionale e che vogliono sviluppare un percorso di studio e di lavoro in questo campo.

Provincia di Viterbo

SFP Viterbo – Sistema Provinciale di Formazione Professionale