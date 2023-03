NewTuscia – Scatta la 9° puntata della terza edizione di “Luce Nuova sui fatti”, la trasmissione di approfondimento tematico settimanale ideata e condotta dal giornalista viterbese Gaetano Alaimo. L’ 8 marzo alle 20.30 su TeleOrte (C. 77 Dtt visibile su tutta l’Umbria, Alto Lazio e provincia di Rieti) con repliche settimanali su Tro e Tro2 e, ogni giorno, su La Voce Tv (C.188 Dtt Lazio) con programmazione alle 9.30, 20.40 e 23.15, ed in streaming sulla pagina di Luce Nuova sui fatti di facebook e sul circuito LSFN sarà in onda il format settimanale più seguito dell’Alto Lazio e tra i più seguiti del Centro Italia.

A condurre Gaetano Alaimo. Opinionista fisso Stefano Stefanini.

In questa puntata, che va in onda l’8 marzo, ci sarà la testimonianza della d.ssa Rita Giorgi, direttore scientifico del Centro per gli Studi Criminologici di Viterbo, che parlerà della Giornata internazionale della Donna e del suo senso attuale alla luce delle tante sfide che le donne di oggi devono affrontare e rappresentare.

Quindi ampio spazio al focus sull’economia locale con l’intervento del Comandante della Guardia di Finanza di Viterbo Col. Carlo Pasquali che parlerà dell’intenso lavoro di prevenzione sugli appalti Pnrr e le priorità operative come le frodi ai distributori stradali. Insieme a lui spazio al presidente di Confimprese Viterbo Gianfranco Piazzolla che farà il punto sull’economia locale e su fati d’attualità come il Bonus 110 e al Segr. Gen. della Confael Domenico Marrella, che parlerà, tra le altre cose, della proposta di un salario europeo e dell’attività del suo sindacato.

Stefano Stefanini intervisterà il sindaco di Gallese Danilo Piersanti.

La parte culturale avrà come protagonisti lo scrittore viterbese Giorgio Nisini che ci parlerà del suo ultimo romanzo “Aurora”. Torna, inoltre, Emanuela Ferruzzi che intervisterà la cantante viterbese Sara Fochesato.

Immancabile lo sport con Maurizio Fiorani, che parlerà di Viterbese e Monterosi insieme all’opinionista fisso Paolo Graziotti.

Parte le notizie dall’Umbria puntuale la rassegna stampa del nostro inviato Riccardo Frezza, che farà il punto sulle principali notizie provenienti dalla provincia di Perugia e Terni e su Perugia calcio e Ternana per lo sport.

Nuova puntata di “Missione bellezza” con Veronica Gezzi e, per le rubriche, spazio a

“Il Mondo di Crimy” di Cristina Tagliente, “Social e lavoro” di Elena Sassara, “Passione casa” di Flavia Milioni e “Medicina Arte nelle arti” di Giansisto Garavelli.

Tornano le inviate che parleranno, questa volta, delle tendenze moda 2023 per gli abiti sposa e sposo.

Il format della terza edizione di “Luce Nuova sui fatti” é incentrato sull’attualità settimanale di tutti gli ambiti informativi suddivisi nei vari blocchi televisivi che andranno in onda nel corso della puntata. Si tratta di un vero e proprio contenitore Tv in cui, insieme all’approfondimento giornalistico, nella seconda parte ci saranno contenuti di spettacolo ed artistico insieme a specifiche rubriche tematiche.

