NewTuscia – CASCINA -PISA

Nuova Iniziativa nell’ambito delle attività culturali finalizzate alla valorizzazione del territorio è stata organizzata dalla SOCIETA’ OPERAIA DI CASCINA per la giornata di domenica 5 marzo.

Di cosa si tratta? La Società Operaia di Cascina ospita la mostra fotografica “I riflessi tra passato e presente” a cura di Ambra Soldani, Silvia Poggini, Luca Cantone, Luigi Bronte.

In esposizione oltre 20 scatti ispirati a quadri storici di pittori e pittrici che raffigurano ritratti di donne: in occasione della giornata internazionale della donna che si celebra l’8 marzo, l’intento è

quello di rappresentare i molti volti della femminilità elaborati nella storia dell’arte. A partecipare come modelle sono state donne cascinesi e non, ma anche influencer e content Creator come Ilaria

Ghizzani ,Odra e Daria.

L’esposizione sarà liberamente visitabile dalle 10:30 alle 12:30 e dalle 15:00 alle 18:00 presso la sede della Società Operaia di Cascina in Via Curtatone 60.

La scelta della sede non è casuale, ma rappresenta la scelta di sottolineare l’evoluzione della società cascinese, sempre più aperta al mondo femminile: l’Associazione, costituita nel 1863, accoglieva inizialmente i soli uomini come soci e dal 1865 si è contraddistinta come una delle prime ad accogliere anche le donne in qualità di socie.

Per scoprire di più sulla storia dell’Associazione, in concomitanza con la fiera Mercantico sarà possibile visitare il -Museo Società Operaia Cascina, legno e mestieri.