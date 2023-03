NewTuscia – VITERBO – Riceviamo e pubblichiamo.

“Oggi, all’I.C. Carmine di Viterbo, che comprende scuole dell’infanzia, primaria e secondaria di primo grado, si festeggia la Giornata Mondiale dello Scrittore istituita nel 1986 grazie al PEN Club che ne aveva stabilito l’approvazione.

L’associazione Poets, Essaysts, Novelsist, poeti, saggisti e romanzieri, era stata fondata a Londra 1921 con lo scopo di promuovere l’amicizia e gli scambi fra scrittori di tutto il mondo. Attualmente annovera centoquarantacinque succursali, in tutto il mondo, e i suoi obiettivi sono quelli di sottolineare il ruolo della letteratura e della scrittura come veicolo di comprensione fra diverse culture e difendere la libertà di espressione di scrittori e giornalisti che vengono perseguitati o minacciati per le loro idee.

Questa mattina, in ogni plesso dell’Istituto Comprensivo Carmine, si proporranno laboratori di scrittura. Gli alunni scriveranno slogan, indovinelli, abbecedari tematici, pop-up, racconti C.A.A, (Comunicazione Aumentativa e Alternativa che si avvale di simboli ed immagini), fumetti, poesie, interviste, favole, racconti di avventura, romantici, di fantascienza, autobiografie in inglese e spagnolo ed etrusco, brani musicali e testi di canzoni rap.

Esistono varie forme di scrittura: in prosa, poetica, teatrale, matematica, musicale, che si intrecciano con altrettanti linguaggi come la pittura, fotografia, danza, compreso il linguaggio di programmazione dei computer. Nella Giornata Mondiale dello Scrittore chiunque voglia esprimere pensieri ed emozioni può cimentarsi in quest’arte.

Il Dirigente Scolastico

Anna Grazia Pieragostini