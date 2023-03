NewTuscia – CIVITA CASTELLANA – Riceviamo e pubblichiamo.

“Mercoledì 8 marzo 2023, alle ore 17,00, in occasione della Giornata Internazionale della donna, presso la sala Pablo Neruda in Corso Bruno Buozzi a Civita, il Coordinamento8marzo in collaborazione con l’associazione culturale AsSur, organizzano una serata di sensibilizzazione e informazione sulle esperienze di lotta, organizzazione e liberazione delle donne curde.



“Kurdistan noi siamo la speranza. Tra diritti negati e conquiste. Storie e pensieri di donne” Partecipa Fatma Celikchan, esponente della comunità kurda in Italia.

Saranno esposte mostre, immagini, disegni.

Verrà proiettato il docufilm “terroriste.zehra e le altre” di Marica Casalinuovo, Francesca Nava, Vichie Chinaglia, Marella Bombini. Il docufilm racconta le storie di tre donne coraggiose, ingiustamente incarcerate e accusate di terrorismo nella Turchia di Erdogan: un’artista, una scrittrice e un medico. Si tratta di Zehra Doğan, Asli Erdoğan e Şebnem Korur Fincanci.”

Coordinamento 8 marzo – Civita Castellana