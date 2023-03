NewTuscia – VITERBO – Riceviamo e pubblichiamo.

Con la nota ufficiale del Tribunale di Viterbo arrivata in queste ore non ci sono più alibi, Valentina Paterna è stata proclamata Consigliere Regionale del Lazio con Fratelli d’Italia. Solo oggi dopo le elezioni del 12 e 13 febbraio le autorità competenti si sono espresse confermando l’ufficialità di Valentina Paterna in Consiglio Regionale del Lazio togliendo così ogni fugace dubbio paventato nei giorni scorsi su un improbabili ricorsi senza fondamento. “Sono felice della notizia che tutti noi stavamo aspettando adesso – riferisce la Consigliere Regionale – è il momento di rappresentare e dare il giusto valore al nostro territorio con Fratelli d’Italia a fianco del Presidente Francesco Rocca”.