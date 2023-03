NewTuscia – ROMA – A pochi giorni dal suo compleanno, che sarebbe stato l’11 marzo, è morto Bruno Astorre, senatore e segretario regionale Pd nel Lazio. Aveva quasi 60 anni.

Al momento della morte, avvenuta sembrerebbe per una caduta dalla finestra, si trovava in uno degli uffici del Senato a palazzo Cenci e sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e la polizia: la Procura capitolina, come atto dovuto, ha avviato un fascicolo di indagine con l’ipotesi di istigazione al suicidio come avviene in questi casi.

Bruno Astorre era strato eletto tre volte al Senato, l’ultima volta alle scorse politiche dopo la carica di consigliere regionale all’opposizione nel 2010. Nel settembre 2021 aveva sposato Francesca Sbardella, sindaco di Frascati.

Fonte: Ansa.it