NewTuscia – ROMA – Riceviamo e pubblichiamo. “Sono sconvolta per la scomparsa di Bruno Astorre, con cui in questi anni spesso mi è capitato di confrontarmi per capire quale fosse il bene della nostra Regione, dei territori e delle comunità del Lazio.

Mi stringo al dolore della moglie Francesca, della famiglia e degli amici, delle donne e degli uomini del Partito Democratico”.

Così in una nota la consigliera regionale della Lista Civica D’Amato Presidente, Marta Bonafoni.