NewTuscia – ROMA – “L’improvvisa scomparsa di Bruno mi colpisce profondamente. Non era solo un leale e grande avversario politico ma soprattutto era un amico, conosciuto e apprezzato fin dai tempi della Regione Lazio. La sua scomparsa lascia un vuoto all’interno della sua comunità politica e anche a tanti come me che hanno avuto l’opportunità di conoscerlo e di stimarlo come uomo e come rappresentate delle Istituzioni. Ciao Bruno. Alla sua famiglie le mie più sentite condoglianze”. Lo comunica in una nota Francesco Battistoni, deputato di Forza Italia e vice presidente della Commissione Ambiente.