NewTuscia – VITERBO – Il 23 marzo dalle ore 14.30 alle ore 17.30 presso la sede di Ingegneria dell’Università della Tuscia (Campus Riello – Blocco F) si terrà “La primavera dell’inclusione”. L’evento avrà l’obiettivo di presentare i principali progetti coordinati dal gruppo di ingegneria di Unitus sul tema dell’inclusione.

In occasione dell’evento sarà inaugurato il nuovo laboratorio del metaverso per la didattica innovativa e inclusiva. Il laboratorio, all’avanguardia nel suo genere, sarà dotato di tecnologie immersive, come gli ambienti di realtà virtuale e l’olografia 3D e affiancherà competenze ingegneristiche e tecnologiche a quelle delle scienze umane. L’innovativo laboratorio garantirà la creazione di uno spazio, per l’apprendimento inclusivo, a misura di ciascuno studente.

“Stiamo lavorando affinché l’Università della Tuscia diventi punto di riferimento nell’innovazione e nella ricerca, con grande impegno nell’affrontare le sfide dell’epoca contemporanea, fornendo soluzioni concrete per promuovere l’inclusione e l’accessibilità” -afferma Juri Taborri – responsabile scientifico del laboratorio.

L’evento sarà un’opportunità per studenti, docenti, ricercatori e professionisti del settore per discutere di temi fondamentali come l’accessibilità, la diversità e l’inclusione. La partecipazione all’evento sarà aperta al pubblico.