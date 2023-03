NEWTUSCIA/UMBRIA – SANVENANZO (Tr) – l consiglio comunale di San Venanzo ha approvato il bilancio di previsione. Ne dà notizia il sindaco Marsilio Marinelli che parla di “bilancio sano, senza problematicità particolari nonostante i minori trasferimenti da parte dello stato e nonostante i considerevoli aumenti legati ad energia, gas, gasolio”.

Il bilancio non prevede aumenti di tributi, tasse comunali, Imu ed altre voci e garantisce il mantenimento dei servizi con la messa a regime del nido per bambini fino 3 anni. Il documento di programmazione economico-finanziaria contiene oltre 2 milioni di euro di opere pubbliche. Tra questi il secondo stralcio della piazza di Ripalvella, la riqualificazione delle mura perimetrali del borgo medioevale di Rote Castello e della strada comunale di collegamento Cornia-Poggio Aquilone. Previste inoltre l’esecuzione del progetto “Le vie del Peglia” nella frazione di San Marino e la riqualificazione della piscina comunale.

“E’ una notevole mole di lavori che troverà attuazione nel corso del 2023 e che si coniuga con importanti risorse a favore del sociale e della promozione culturale e turistica” sottolinea Marinelli il quale informa che il 15 aprile verrà inaugurata, alle sale espositive del secondo piano di Palazzo Faina, la mostra di quadri di Giuseppina Anselmi Faina, una delle poche donne pittrici nell’Italia dell’800. “Si tratta – conclude il sindaco – di un bilancio importante che farà fare al nostro comune un passo in avanti in termini di vivibilità per i nostri concittadini e in termini di attrattività turistica”.