NewTuscia – ROMA – Riceviamo e pubblichiamo.

“Il tavolo sulla siccità a cui ho preso parte, tenutosi ieri a Palazzo Chigi, è un’iniziativa importantissima per affrontare una vera e propria emergenza nazionale che perdura da ormai 20 anni.

Il tema della scarsità di acqua va affrontato con vari interventi strategici di breve, medio e lungo termine. L’istituzione di una Cabina di regia e l’avvio di una campagna di sensibilizzazione sono due strumenti fondamentali, che vanno di pari passo alla necessaria riduzione e semplificazione delle normative vigenti: anche per questo l’individuazione di un commissario straordinario va nella direzione auspicata da Fratelli d’Italia.

Siamo in prima linea per dare una risposta efficace a una crisi che ha conseguenze non solo ambientali, ma anche economiche e produttive. Basti infatti pensare che il 40% della rete idrica nazionale viene perso per la mancanza di adeguati e moderni sistemi di irrigazione e di tecnologie che efficientino l’uso delle risorse idriche.

Questo spreco è inaccettabile, ma grazie allo stanziamento del governo di quasi 900 milioni di euro l’Italia comincia finalmente ad investire sulle sue infrastrutture e a preservare ancor più un bene essenziale come l’acqua.”

Mauro Rotelli

Presidente della Commissione Ambiente, Infrastrutture e Territorio della Camera dei Deputati