Proseguono le iniziative culturali organizzate dal gruppo Tacconi-Ottelio

NEWTUSCIA/UMBRIA – SANGEMINI – Proseguono le iniziative culturali, organizzate dal Gruppo Tacconi Ottelio, questa volta si prosegue a San Gemini (Terni,) dove sarà di scena una nuova iniziativa culturale, denominata “Tè a palazzo Santacroce”, per vivacizzare il territorio e le sue peculiarità, in programma domenica 5 marzo, alle ore 16:30 presso Palazzo Santacroce del Grand Hotel San Gemini.

Dopo il successo riscontrato nel primo incontro, dove ha visto la partecipazione del degustatore internazionale ed esperto di tè e caffè Antonello Biancalana, gli ospiti potranno avvicinarsi alla degustazione del tè, scoprendo dettagli inediti.

In questo secondo incontro, si potranno sorseggiare vari tipi di tè verde, con la degustazione anche di piccola pasticceria e sandwich mignon, prodotti dalla struttura. Il tè è una bevanda che ha oltre 5000 anni di storia, e questi appuntamenti permettono di far collimare la storia con l’attualità: la riscoperta del gusto si attua davanti a una tazza di tè, ricoprendo un momento conviviale. I tipi di tè sono neri, con foglie pure, poi filtrate e un’infusione che va dai tre a cinque minuti. La degustazione avviene in tazze di porcellana, che enfatizzano i sentori della bevanda.

Gli altri incontri faranno scoprire novità di degustazione su questa bevanda, nata in Cina nel III secolo e importata in Europa nel 1610 dai portoghesi.

“Tè a Palazzo Santacroce” è organizzato dal gruppo Tacconi-Ottelio, e dal Grand Hotel San Gemini. Il costo della degustazione è di 15 Euro a persona (con piccola pasticceria e sandwich mignon), ed è gradita la prenotazione. Palazzo Santacroce – Grand Hotel San Gemini Via Duomo, 4 – San Gemini (Terni)

Info; 0744 243454