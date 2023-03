Raccontare l’Italia attraverso i vini, tra i territori italiani e le loro eccellenze enogastronomiche

NEWTUSCIA/UMBRIA – ORVIETO – Partirà sabato 11 marzo dal territorio orvietano e dai suoi vitigni, il viaggio dell’associazione di giornalisti della stampa turistica, Italian Travel Press (ITP), tra le bellezze dei territori italiani e le loro tipicità vitivinicole.

Si intitola “Raccontare il territorio attraverso i suoi vini. Piccolo vademecum per giornalisti 4.0 per comunicare al meglio l’Italia della bellezza e delle identità vitivinicole”, il primo evento formativo organizzato dall’associazione, per riflettere sui nuovi modi di comunicare il turismo nell’era dei social network, fornendo ai giornalisti gli strumenti di base per raccontare al meglio, e in maniera il più completa possibile, i territori e il patrimonio culturale e agroalimentare italiano, quali veicoli di attrazione turistica.

Il convegno, che dà diritto per i partecipanti al riconoscimento dei crediti formativi da parte dell’Ordine dei Giornalisti, è organizzato in collaborazione con Unarga (Unione Nazionale Giornalisti Agro – Alimentari e Ambientali) e l’Associazione Stampa Romana e si svolgerà il prossimo 11 marzo, a partire dalle 10:30, presso la sede di Intrecci Accademia di Sala e Accoglienza a Castiglione In Teverina (Piazza del Poggetto, 12, 01024 Castiglione In Teverina VT).

Quello che si terrà nell’orvietano, e che vedrà coinvolte anche le amministrazioni locali e il GAL del territorio, Intrecci e la cantina Famiglia Cotarella, sarà la prima di una serie di iniziative itineranti per l’Italia, che ITP vuole realizzare per far conoscere gli aspetti meno conosciuti del territorio e le loro tipicità enogastronomiche.

Programma;

Convegno: “Raccontare il territorio attraverso i suoi vini – Orvieto” Piccolo vademecum per giornalisti 4.0 per comunicare al meglio l’Italia della bellezza e delle identità vitivinicole

Castiglione in Teverina, 11 Marzo 2022 – h. 11 / 13.30

Sede: INTRECCI Accademia di Sala e Accoglienza

Piazza del Poggetto, 12, 01024 Castiglione In Teverina VT

Saluti istituzionali

Leonardo Zannini – Sindaco di Castiglione in Teverina

Modera

Roberto Miliacca – giornalista, vicepresidente ITP, capo della redazione romana di ItaliaOggi

Relatori

Roberta Tardani – sindaco di Orvieto

Emanuele Cenghiaro – giornalista, Collabora con la guida SlowWine ed è docente abilitato Fisar (Federazione Italiana Sommelier Albergatori Ristoratori

Michele Bellucci – giornalista, collabora con Il Messaggero – Umbria; è sommelier e delegato di Assosommelier per l’area di Todi; esperto di comunicazione digitale e marketing è consulente strategico e formatore

Dominga Cotarella – direttore commerciale di Famiglia Cotarella, ideatrice di Intrecci, Accademia di Sala e Accoglienza creata nel 2017 per formare nuove figure professionali nell’ambito della ristorazione, e di Fondazione Cotarella, nata nel 2021 per contribuire alla lotta ai Disturbi del Comportamento Alimentare

Francesca Caproni – direttrice del GAL Trasimeno – Orvietano