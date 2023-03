NewTuscia – VITERBO – Riceviamo e pubblichiamo.

“È Simone Manzo il nuovo acquisto della Ortoetruria-WeCOM Stella Azzurra VT per affrontare al meglio la seconda parte del campionato che designerà le prime due squadre promosse direttamente e le altre otto che accederanno alla fase playoff per la conquista delle ulteriori promozioni.

Nativo di Ostia, classe 1998, guardia di 173 cm, Manzo possiede un notevole curriculum sportivo: cresciuto nelle giovanili della sua città, dove disputa anche due stagioni in C Gold, si trasferisce nel 2017 a Scauri in Serie B per tornare l’anno successivo tra i lidensi. Dal 2018 al 2020 gioca altre due stagioni in serie B, vestendo le maglie di Domodossola e Cassino, per poi andare in C Gold ad Albano e tornare nelle ultime tre stagioni all’Alfa Omega, con percentuali realizzative di oltre 15 punti a stagione.

“Sono molto contento dell’arrivo di Simone a Viterbo perché è un giocatore che conosco molto bene e che sono certo possieda caratteristiche tecniche ed agonistiche molto utili al nostro gioco.

In questa fase del torneo serve integrare rapidamente i nuovi arrivi e la sua indubbia esperienza gli permetterà di poterlo fare con efficacia. Ringrazio la società che ancora una volta, con l‘insostituibile supporto dei propri main sponsor, ha permesso di ampliare ulteriormente in qualità il nostro già valido roster”.

“Sono molto felice dell’interesse dimostrato dalla Stella Azzurra Viterbo verso di me – dichiara il nuovo acquisto. Conosco la società, le potenzialità della squadra ed i risultati che si possono raggiungere. Avere l’occasione di dare il mio contributo mi trasmette tanta carica e voglia di far bene. Non vedo l’ora di cominciare ad allenarmi con i miei nuovi compagni per cercare insieme di raggiungere gli obiettivi societari”.

Manzo, disponibile dalla gara interna con la Virtus Roma, indosserà la maglia n. 4.

A Simone il migliore “in bocca al lupo” da tutta la Stella Azzurra VT.