Viterbo

Molte nuvole al mattino ma con tempo asciutto. Deboli piogge possibili tra pomeriggio e sera poi generale miglioramento nel corso della notte. Temperature comprese tra +1°C e +10°C.

Lazio

Piogge sparse al mattino sui settori centro-meridionali della regione, variabilità asciutta altrove. Al pomeriggio ancora tempo instabile con molte nuvole associate a precipitazioni di debole o moderata intensità. Neve oltre i 1200-1300 metri sui rilievi. Migliora nel corso della notte.

Nazionale

AL NORD

Al mattino molte nuvole e deboli precipitazioni associate su tutte le regioni; neve oltre i 700-1000 metri. Al pomeriggio ancora qualche nevicata sui rilievi dai 900-1200 metri di altitudine. In serata tempo più asciutto su tutti i settori; residue nevicate sull’Appennino settentrionale ed Alpi occidentali dai 900 metri di altitudine.



AL CENTRO



Al mattino molte nuvole su tutti i settori, isolati piovaschi sul Lazio. Al pomeriggio piogge in estensione agli altri settori, con neve dai 1200-1300 metri in Appennino. In serata fenomeni in esaurimento sulle coste Tirreniche, nuvolosità compatta altrove.