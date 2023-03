NewTuscia – TARQUINIA – Saranno in mostra a Tarquinia, presso l’Auditorium di San Pancrazio in Via delle Torri 15, alcuni scatti artistici di Valerie Schmidt. L’esposizione a ingresso libero, dal titolo “Definire l’attimo”, sarà visitabile solo Venerdì 3 e Sabato 4 Marzo (dalle 17.30 alle 20.00) e Domenica 5 Marzo 2023 (dalle ore 15.00 alle 18.30). Per info e contatti: 333.3215538.

Ad organizzare l’evento è l’Associazione Culturale “Tentativi d’Arte Ns”.

Valerie Schmidt è una fotografa professionista. Vive in Germania a Treviri, dove insegna Fotografia all’Università di Scienze Applicate. A Treviri e a Berlino si trovano le due sedi dell’agenzia Images da lei fondata.

La mostra DEFINIRE L’ATTIMO nasce dall’idea, condivisa da Tentativi d’Arte Ns con Valerie, di presentare al pubblico il lato artistico del suo lavoro, che risulta essere un approfondimento degli stessi temi fondamentali nella sua quotidiana attività di fotografa.

A San Pancrazio sono in mostra le fotografie della serie “Deleting Babinski”, stampate su flags (tendaggi/lenzuola di tessuto bianco). In questi scatti che traggono ispirazione dal dipinto dell’artista francese André Brouillet dal titolo “Una lezione clinica alla Salpetrière”, realizzato nel 1887, Valerie coglie momenti di abbandono della protagonista conseguenti all’ipnosi a cui è stata sottoposta. L’intento dell’artista di definire l’attimo in cui si realizza il passaggio da uno stato di equilibrio ad un improvviso stato di disequilibrio ha portato alla scelta del titolo dell’evento.