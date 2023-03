NewTuscia – VITERBO – Per fugare ogni possibile dubbio in merito a presunti quanto infondati contrasti o contrapposizioni, l’Amministrazione comunale ed i rappresentanti del comitato proponente l’iniziativa “San Pellegrino in F…esta” si sono incontrati nella mattinata odierna per definire i primi aspetti organizzativi della manifestazione. NewTuscia – VITERBO – Per fugare ogni possibile dubbio in merito a presunti quanto infondati contrasti o contrapposizioni, l’Amministrazione comunale ed i rappresentanti del comitato proponente l’iniziativa “San Pellegrino in F…esta” si sono incontrati nella mattinata odierna per definire i primi aspetti organizzativi della manifestazione.

Al fine di contribuire alla corretta informazione cittadina, si specifica che in nessun modo e in nessun caso si tratta di una revisione di San Pellegrino, o Viterbo, in Fiore. “Rispetto a questo” afferma la Sindaca “siamo tutti d’accordo che le manifestazioni o si fanno con tutte le condizioni per far bene, oppure meglio cambiare campo di gioco. Ma è palese che il quartiere medioevale non poteva restare non animato in quel weekend, questo nessuno lo ha mai pensato. Ed è qui che interviene la sinergia tra Comune ed operatori. Ma non c’è mai stato contrasto nè contrapposizione, chi ha pensato questo o fatto passare un messaggio di questo tipo non ha colto la verità”.

“Ci siamo resi promotori di un evento che si va ad inserire, in termini temporali, ma non a sostituire a quello tradizionale di Viterbo in Fiore, che abbiamo chiamato san Pellegrino in F…ESTA, certi che il risultato finale potesse essere di grande impatto, grazie alla rete di collaborazioni che si sta creando” commentano due dei rappresentanti Francesco Cerra, presidente dell’associazione Tetraedro e Irene Temperini, presidente della ProLoco Viterbo – “anche se diverso, ribadiamo, dall’idea tradizionale che si ha della manifestazione”

“L’iniziativa” – proseguono i rappresentanti – “nasce come partecipazione volontaria al servizio della comunità, ben oltre 50 realtà che operano sul territorio, si sono “incontrate”, con l’unico obiettivo: mettere a disposizione la propria professionalità per creare qualcosa di unico per la città. Per questo motivo, viste le numerose realtà che hanno aderito volontariamente, la manifestazione abbraccerà tutto il centro storico e non solo la zona di San Pellegrino, venendosi a chiamare “Viterbo in Festa”.

“In questo modo” conclude la Sindaca “Verrà coinvolto ed animato tutto il centro storico, grazie all’impegno dei volontari delle associazioni, i commercianti e i cittadini stessi che vorranno partecipare.

Questo è lo spirito con cui amiamo amministrare”

Lista aderenti:

Pro Loco Viterbo

Tetraedro A.P.S.

Confartigianato Imprese Viterbo

Tuscia in bio

Yarn Bombing – Viterbo

Fanalino di Coda

Ass. Eta Beta ODV

Scuola di fotografia Click A.P.S.

Istituto Musicale G. Carissimi di Viterbo

La Tana degli Orchi – Ludika 1243

Teatro san Leonardo

Circomare Teatro

Gruppo scout Viterbo 1

Associazione Univercity

Ases Viterbo

Slow food Viterbo e Tuscia

AUCS onlus

Viterbo LGBT

Peter Boom Ass. Arcigay VT

Cooperazione contadina

Parrocchia santa Maria Nuova (chiese di santa Maria Nuova, san Pellegrino, san Giovanni Battista del Gonfalone, chiesa del Gesù)

Arciconfraternita del Gonfalone Viterbo

Stay in Tuscia

Associazione cinghiale bianco

Istituto comprensivo Orioli

Istituto L. Artistico Midossi

Istituto S. Rosa

Sculture in campo

Accademia di Belle Arti

A.P.S. La Piuma

Universo giovani ( Università della Tuscia)

Istituto Alessandro IV I.R.I.S.

Associazione Facciamo centro

L’altro circolo – Centro culturale di iniziativa omosessuale

Società ViterDino eventi

As Eventi Cioccotuscia

Paperonly

Ass. C’era una volta

Associazione EIPAA Ente Italiano Protezione Ambiente e Animali

Ristoratori e B&B del centro storico