I moduli possono essere ritirati presso la sede della Confesercenti Viterbo in viale Bruno Buozzi e possono essere richiesti anche via posta

La Confesercenti di Viterbo ricorda ai propri Associati assoggettati ai pagamenti SIAE e ai diritti SCF che le relative scadenze sono state prorogate.

Infatti fino al prossimo 15 marzo compreso sarà possibile corrispondere i compensi per il rinnovo degli abbonamenti di musica d’ambiente SIAE 2023 senza l’applicazione delle maggiorazioni da ritardato pagamento e con il riconoscimento delle riduzioni per appartenenza all’Associazione.

Facciamo presente inoltre che è stato prorogato al 15 marzo il termine di pagamento del compenso “Musica d’Ambiente” SCF per Esercizi Commerciali ed Artigiani originariamente previsto al 28 febbraio.

Resta invece confermato al 31 maggio il termine di pagamento per Pubblici Esercizi, Acconciatori, Estetisti e Strutture Ricettive per la raccolta dei quali SCF ha conferito mandato a SIAE.

La relativa modulistica si può ritirare direttamente presso la sede della Confesercenti in Viale Bruno Buozzi n°113/115 o contattare la sede (0761/1878302) per richiederne la spedizione via posta.