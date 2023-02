NewTuscia – CIVITAVECCHIA – Il lavoro rugbistico tecnico e quello mentale della UNDER 15 del CRC/URL , la temporanea modificazione dello stato emotivo verso sentimenti percepiti di apprensione e tensione, senso di negatività sono stati percepiti e compresi attraverso un atteggiamento positivo ed aperto nell’incontro di domenica 26 febbraio.

Un lavoro costante dei coach della UNDER 15 del CRC/URL per far trovare nei ragazzi di possedere capacità, aumentare le conoscenze, riconoscere a chi insegna e chi allena, conoscere metodi differenti di insegnamento e di allenamento, saper utilizzare, secondo i casi, feedback differenti (positivi e negativi), saper comunicare, non trasmettere ai giocatori ansia e stress, questi sono stati i componenti essenziali nella settimana trascorsa.

Risultato di tutto ciò una bella prestazione della UNDER 15 CRC/URL, nonostante la sconfitta nella prima partita , episodi all’Ostia Rugby più favorevoli, nella seconda invece si è imposta vincendo con largo margine sul Nuovo Salario.

La squadra si mostrata coesa e tosta, con una ottima amalgama.

L’atteggiamento di giocare fino all’ultimo minuto è stato attuato, si sono uniti facendo squadra indispensabile nel gioco del Rugby.

Alla fine del triangolare di gioco si sono uniti in un cerchio stretto e pieno di gioia col pensiero e la voglia di prossime partite che