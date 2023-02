NewTuscia – VITERBO – Record di presenze nella prima giornata di Open Day di Unitus al Complesso di Santa Maria in Gradi, che ha attirato oltre 1000 partecipanti tra studentesse e studenti, docenti e famiglie.

L’evento ha offerto l’opportunità di conoscere l’ateneo viterbese e di raccogliere informazioni utili per la scelta del percorso universitario.

Dopo il saluto del Magnifico Rettore Stefano Ubertini, sono state illustrate le varie novità dell’offerta formativa per l’a.a. 2023/24, che includono l’avvio del corso di laurea in Scienze dell’educazione interateneo con l’Università degli Studi di Roma Tre, il corso di laurea interateneo con l’Università La Sapienza di Roma in Economia dell’innovazione, presso il Polo didattico di Rieti e, all’insegna delle importanti azioni di internazionalizzazione intraprese dall’ateneo, i due corsi erogati interamente in lingua inglese in Marine biodiversity and biotechnology e Plant biotechnology for food and global health.

“La scelta del percorso formativo è una decisione fondamentale che avrà un impatto significativo sul vostro futuro. Nel mondo in cui viviamo, in continua evoluzione e trasformazione, acquisire competenze diventa sempre più essenziale. Lavori che oggi sono considerati imprescindibili, domani potrebbero essere obsoleti, mentre nuove professioni ancora sconosciute potrebbero diventare fondamentali. In questo contesto, la tecnologia, e in particolare l’intelligenza artificiale, rappresentano un fattore di cambiamento fondamentale. È importante non farsi spaventare dal progresso, ma prepararsi adeguatamente ad affrontarlo, acquisendo competenze sempre più elevate. In questo modo, saremo in grado di gestire e guidare le macchine, anziché subirne il controllo”, questo il messaggio lanciato dal rettore con l’invito a conoscere la comunità accademica Unitus.

L’Open Day ha visto anche la partecipazione di studenti internazionali provenienti dalla Georgia e dalla Romania, in visita in occasione della Unitus Academy week.

La giornata è stata divisa in una sessione mattutina, durante la quale sono stati illustrati i vari corsi di laurea e i servizi dell’ateneo, e una sessione pomeridiana, durante la quale gli interessati hanno avuto la possibilità di visitare le sedi dei Dipartimenti e i vari laboratori.

L’ateneo si è presentato come un ambiente a misura di studente, che garantisce esperienze sul campo, attività laboratoriali e importanti esperienze all’estero grazie ai numerosi accordi sottoscritti a livello internazionale. Inoltre, l’Open Day è stato accompagnato dalla presenza di associazioni studentesche, uffici preposti all’erogazione dei servizi e dalla radio di ateneo, radio Unitus, che ha intrattenuto i presenti con musica ed interviste per l’intera mattinata.

Le attività proseguiranno nelle giornate del 1 e 2 marzo durante le quali si svolgeranno i test di accesso, gratuiti e on line, per tutte le macroaree, umanistico-sociale, scientifico-tecnologica ed economica, oltre alle sessioni previste per i corsi a numero programmato in Ingegneria Industriale e Design per l’Industria sostenibile e il territorio. È inoltre prevista la possibilità di visitare i Centri di Ateneo previa registrazione al form dedicato disponibile nel sito www.unitusorienta.unitus.it.