NEWTUSCIA/UMBRIA – NARNI (Tr) – Il comune di Narni, ha reso noto che è stato pubblicato il bando per accedere al contributo economico concesso ai caregiver familiari. Da oggi, infatti sarà possibile presentare la domanda che favorisce l’accesso al contributo economico.

Il comune, sottolinea come tale misura punta a sostenere l’attività di cura e assistenza da parte dei parenti di persone in condizioni di gravissima disabilità, impegnandosi anche nel disbrigo delle attività quotidiane.

Per accedere agli strumenti del bando occorre essere residenti in uno dei comuni della zona sociale 11 e far parte del nucleo familiare della persona da assistere, oppure avere la residenza in altro modulo abitativo collocato nella medesima struttura. Occorre inoltre disporre di un Isee 2023 non superiore a 35mila euro ed avere acquisito il consenso della persona che assiste.

“Questa misura economica, seppur limitata rispetto al reale fabbisogno assistenziale – dichiara l’assessore ai servizi sociali Silvia Tiberti – rappresenta un importante passo per la valorizzazione e il sostegno a coloro che si dedicano al proprio familiare, riconoscendo nel caregiver un attore attivo della rete dei servizi”.

Per info e supporto nella presentazione della domanda è possibile rivolgersi agli uffici di cittadinanza della zona sociale 11.