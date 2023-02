I baschi azzurri dell’Aviazione dell’Esercito (AVES) in supporto all’ospedale “Belcolle” di Viterbo

NewTuscia – VITERBO – Ieri, una rappresentanza di baschi azzurri dell’Aviazione dell’Esercito, guidata dal Comandante, Generale di Divisione Andrea Di Stasio, ha consegnato al primario di pediatria e di terapia intensiva neonatale dell’ospedale Belcolle, Professor Giorgio Bracaglia, l’attrezzatura medica acquistata con i ricavati dalla 10a edizione dell’evento solidale “Babbo Natale con le ali”, svoltosi lo scorso 16 dicembre presso l’aeroporto “Fabbri” di Viterbo.

Grazie a tale iniziativa, l’Aviazione dell’Esercito ha sostenuto diversi progetti e dato così un forte contributo a molte associazioni di beneficenza locali che si occupano di minori tra cui: la casa famiglia “Sacra Famiglia”, la Caritas della Diocesi di Viterbo, le associazioni “Juppiter”, “Il cerchio”, “Murialdo” e la Fondazione Protettorato di San Giuseppe.

In particolare, l’ospedale ha ricevuto un monitor multifunzionale per osservare in tempo reale e registrare i segni fisiologici vitali dei pazienti; uno strumento indispensabile nell’ambito della terapia intensiva.

Il primario, nel ricevere la donazione, ha voluto ringraziare i baschi azzurri per la generosità con cui hanno concretamente sostenuto e agevolato il lavoro dell’equipe medica nel migliorare le condizioni di salute dei piccoli pazienti.

FONTE: Comando Aviazione dell’Esercito – Viterbo