E‘ attivo „Chiedilo ad Anci” il nuovo servizio online di supporto ai Comuni

Stefano Stefanini

NewTuscia – ROMA – Il segretario generale dell’Associazione dei Comuni Italiani, Anci, Veronica Nicotra: “Sul Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza sanno cruciali i prossimi 18 mesi, i Comuni colgano a pieno questa occasione”

Il segretario generale ha tenuto a battesimo ‘Chiedilo ad Anci’ il nuovo servizio online di supporto ai Comuni. Il vicesegretario generale Stefania Dota ha illustrato l’iniziativa e introdotto alcuni quesiti sul tema personale, a cui gli esperti hanno dato risposta.

“Bisogna continuare con la passione e determinazione evidenziate nell’anno appena trascorso, perché il 2023 e i primi sei mesi del 2024 saranno cruciali per la messa a terra di tutte le risorse Pnrr.

Visto che la scadenza del 2026 è al momento immodificabile, al netto di possibili risultati successivi ottenuti dal governo in sede Ue, i Comuni devono andare avanti spediti senza rinunciare se possibile alle assegnazioni di risorse.

L’Anci sarà al loro fianco in questo percorso cruciale per rinnovare la pubblica amministrazione locale”, ha ribadito il segretario generale Anci Veronica Nicotra intervenendo al webinar su personale di Comuni e Città metropolitane che ha segnato il debutto del ciclo di incontri mensili di “Chiedilo ad Anci”, il nuovo servizio online di supporto ai Comuni. Gli iscritti all’incontro sono stati circa 900.

“Abbiamo deciso di inaugurare questo appuntamento che sarà replicato ogni mese partendo dal tema del personale e intendiamo stabilire – ha aggiunto – un dialogo continuo e diretto tra il mondo Anci e chi quotidianamente lavora nelle amministrazioni locali”.

Nicotra ha evidenziato come sui “40 miliardi di risorse assegnate dal Pnrr, tutte le misure sono state assegnate ai Comuni, con le varie modalità previste per l’accesso ai finanziamenti. Averle assegnate in un solo anno è uno sforzo storico che non eguali nella storia della Repubblica”.

Come riportato nel comunicato Anci redatto da Giuseppe Pellicano‘, segretario generale Nocotra ha poi delineato un quadro generale dello stato di attuazione del Pnrr, aggravato in corso d’opera da elementi successivi, come il caro materiali determinato da varie concause.

“Su questo Anci ha interloquito, sia con il governo precedente che con l’attuale, ottenendo misure di integrazione dei quadri economici, già concluse per il 2022 ed in via di definizione per il 2023 con Ragioneria e Mef che dovranno pubblicare entro fine febbraio l’elenco dei Comuni che hanno confermato la preassegnazione per le singole misure”.

Anche se i problemi di attuazione e i condizionamenti esterni non sono pochi, “dai tempi del reclutamento, alle condizionalità finanziarie, all’assenza di competenze amministrative sul mercato”, Nicotra ha lanciato un pressante invito a tutti i Comuni: “Dobbiamo usare tutte le leve messe a disposizione dal Pnrr, viviamo questa esperienza unica come un’occasione anche per procedere in modo graduale al rafforzamento delle strutture amministrative dei Comuni”.

Nel corso della giornata di studio e consulenza sono stati affrontati alcuni macrotemi: quello dei segretari comunali e del contratto, su cui ha risposto Amedeo Scarsella Segretario Comunale ed esperto ANCI; i piccoli Comuni con le assunzioni straordinarie previste dal fondo del decreto 152, su cui ha risposto Agostino Bultrini responsabile Anci per il Personale; ancora il tema del calcolo della spesa di personale, con l’ intervento di Mario Spoto segretario comunale, esperto Anci; ed infine sul fondo decentrato ed alcuni aspetti del contratto su cui ha risposto Annarita Settesoldi direttore del Personale del Comune di Firenze. Il vice segretario Dota si è soffermata sul tema delle assunzioni e dell’imputazione delle spese con riferimento al quadro normativo avviato con la circolare n. 1/2022 del Dipartimento della Funzione pubblica.