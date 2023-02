NewTuscia – CIVITA CASTELLANA – La Federazione italiana pallavolo ha reso noti date e accoppiamenti della final four di coppa Italia di serie B. L’Ecosantagata Civita Castellana, che si era qualificata alla fase conclusiva della coppa di categoria battendo il Molfetta, affronterà in semifinale la Gabbiano top team di Mantova.

La gara è in programma venerdì 7 aprile alle 16 al palazzetto di Castel Maggiore, in provincia di Bologna.

La Gabbiano Mantova è probabilmente la squadra favorita per la vittoria finale. I lombardi sono in testa al girone C a punteggio pieno, con 17 vittorie e un solo set perso su 17 partite. Nella fase a eliminazione della coppa hanno conquistato la qualificazione battendo i bergamaschi dello Scanzorosciate e perdendo 3-2 contro la Bollente di Acqui Terme.

Proprio la Bollente è una delle due protagoniste dell’altra semifinale, contro i sardi del Sarroch. La partita è in programma subito dopo la conclusione di quella dell’Ecosantagata. La finalissima, invece, si gioca sabato 8 aprile alle 10 al Paladozza di Bologna.

Ecosantagata Civita Castellana