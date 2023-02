NewTuscia – ROMA – Riceviamo e pubblichiamo. E’ stata pubblicata sul Bollettino di oggi 28 febbraio 2023 la graduatoria per il finanziamento delle azioni dei Contratti di fiume – lo comunica la Consigliera regionale Cristiana Avenali che da responsabile dell’Ufficio di scopo Piccoli comuni e Contratti di fiume della Regione Lazio, ha destinato €.33.330,03 per l’attuazione di azioni dei Contratti sottoscritti dalla Regione: Contratto del fiume Tevere da Castel Giubileo alla foce sottoscritto in data 22 febbraio 2022 e Contratto del fiume Aniene sottoscritto in data 25 febbraio 2022.

“In questa consiliatura – dichiara Avenali – il lavoro sui contratti di fiume della Regione Lazio è stato veramente importante ed entusiasmante oltre che concreto e proficuo. Nel 2018 partivamo da zero contratti di fiume e ora ne abbiamo 11 firmati e 27 processi complessivamente attivati. Abbiamo finanziato il percorso dei processi, i progetti dei contratti di fiume delle bambine e dei bambini, i contratti di Area Marina Protetta, installato le barriere acchiapparifiuti, inserito i contratti di fiume nella nuova programmazione europea e nelle strategie di sviluppo sostenibile e adattamento ai cambiamenti climatici, siamo diventati un esempio per le altre regioni. Questo nuovo tassello, anche se con poche risorse, mi rende particolarmente contenta perché sostiene alcune azioni del contratto di fiume dell’Aniene che sono risultate vincitrici, condivise e promosse da altri soggetti firmatari, e vuole sottolineare l’importanza della partecipazione delle realtà territoriali che si concretizza. Tutto questo – conclude Avenali – è un bel patrimonio di partecipazione e programmazione e ancora prima di concretezza, per la tutela dell’ambiente, da non disperdere assolutamente!”

Tra le azioni sono state premiati i progetti con effetti, ricadute sul territorio, intesi come valorizzazione turistico-ricreativa dell’ambiente ed interventi per l’accessibilità̀ e la fruizione del fiume Aniene, la manutenzione delle aree verdi e sentieristica, che riguarderanno il sentiero Parenzio, il cammino dell’Aniene, il coinvolgimento dei più piccoli finalizzato alla conoscenza della Riserva Naturale della Valle dell’Aniene.