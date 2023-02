NewTuscia – TARQUINIA – Un ciclo di incontri, una serie di chiacchierate con gli artisti che vivono Tarquinia per parlare di come vedono e sognano questa città: si avvia a inizio marzo un progetto promosso da lextra.news, con il patrocinio del FAI – Fondo Ambiente Italiano e della Società Tarquiniense d’Arte e Storia, che avrà come scenario la libreria caffè La Vita Nova.

“La Città Ideale”, questo il titolo scelto per questa serie di chiacchierate, vivrà il proprio debutto con la prestigiosa presenza di Leandro Piccioni, musicista e compositore che per anni ha lavorato come pianista solista al fianco di Ennio Morricone: sarà lui il protagonista, sabato 4 marzo alle ore 11, del primo incontro condotto dal direttore de lextra.news, Stefano Tienforti.

Giovedì 30 marzo, invece, alle 17 e 30, spazio alla pittura, con la presenza a La Vita Nova di Guido Sileoni, dalla cui intuizione nasce questo ciclo di incontri, per chiudere giovedì 27 aprile alle 17 e 30 con lo scrittore Luigi De Pascalis.

La rassegna proseguirà poi con altri artisti, protagonisti tra la primavera e l’autunno prossimo: gli interventi saranno resi disponibili online sia in formato video che podcast.