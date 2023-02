NewTuscia – VITERBO – Quest’anno è stato un anno di ripartenza per il Carnevale Civitonico e nonostante le numerose difficoltà che abbiamo incontrato siamo riusciti, con tanto impegno e lavoro, a far sì che l’evento si svolgesse regolarmente.

Come Assessore con delega allo Spettacolo è per me una grande soddisfazione aver vissuto l’ottima riuscita della prima edizione del Carnevale organizzato dalla Fondazione con il supporto dell’Amministrazione comunale.

Il Carnevale Civitonico è uno degli eventi più sentiti dai cittadini e più importanti dell’anno e vedere le vie della città stracolme di gente sorridere e divertirsi è una gioia immensa.

Quando si lavora con la passione e la determinazione si raccolgono i frutti.

Ringrazio di cuore l’eccellente lavoro svolto dalla Fondazione nelle persone del Presidente Valerio Turchetti, Mirko Rattini, Alberto Brunelli Eligio Santucci Marco Pegoraro oltre al responsabile dei capigruppo Massimiliano Meschini, sempre professionali in ogni scelta.

Il grazie più grande va senza dubbio ai Carnevalari ed ai figuranti, perché senza di loro nulla di tutto questo sarebbe possibile.

Un doveroso grazie, infine, al sindaco ed ai colleghi dell’Amministrazione, alle forze dell’Ordine il Maggiore dei Carabinieri Palmina Lavecchia, il Capitano della Guardia di Finanza Michele Ravaglioli, il Comandante della Polizia Locale Elisabetta Montanari, alla Prefettura e Questura di Viterbo, alla C.R.I., Protezione Civile, volontari dei corpi d’arma in congedo, agli Stewart, alla banda musicale La Rustica, agli uffici comunali ed a tutti quanti spendono un solo minuto del loro tempo per il carnevale Civitonico. A dimostrazione che il nostro carnevale è così sentito, abbiamo deciso di premiare la bimba più giovane Viola Fanelli e la persona più grande Giovanni De Florio.