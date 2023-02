NewTuscia – MONTALTO DI CASTRO – Riceviamo e pubblichiamo.

È stata una decisione difficile, riflettuta e non poco combattuta, ma la giusta strada da prendere. Dopo il commissariamento (2015) , ho affiancato tenacemente, dal 2016, il Segretario Mazzoni, per poi ricoprire io stessa il suo ruolo. È così che ha preso vita un ‘attività costante e variegata, dentro la sezione e sulle piazze. Oggi, dopo aver tenuto duro, per dovere degli appuntamenti elettorali, che hanno riconfermato, alla Regione Lazio il nostro migliore esponente della Tuscia, Enrico Panunzi, e le primarie, che donano al Partito Democratico, già da domenica sera, un nuovo Segretario, rassegno le mie dimissioni da Coordinatrice del Circolo di Montalto di Castro e Pescia Romana, e lascio al nuovo la possibilità di continuare un’attività fresca ed attiva, che coinvolga le persone tutte. Auguro buon lavoro a chiunque, con volontà e determinazione, avrà il desiderio e la forza di prendere il mio posto. Ringrazio con grande affetto Emanuela Benedetti, Enrico Panunzi e Alessandra Troncarelli, per la vicinanza al Circolo e al nostro amato territorio, a dimostrazione di quanto si può fare. Tuttavia un grazie particolare va al mio amico Quinto Mazzoni per aver creduto in me, per tutto quello che fino a qui ho imparato, per il supporto costante e dove sono arrivata, al suo fianco dentro e fuori la sezione. Ringrazio il Direttivo ,la Segreteria del Circolo e tutti gli iscritti ed i simpatizzanti che mi hanno e ci hanno accompagnato in questo nostro lungo cammino. Chiaramente continuerò la mia attività all’interno del Consiglio comunale. Nel ruolo di Consigliera proseguiró il percorso intrapreso da sette anni a questa parte, ed è proprio per svolgerlo al meglio e continuare ad essere presente nella vita di mia figlia, ancora troppo piccina, e la mia famiglia intera, che ho maturato questa scelta.