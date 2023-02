di F. S.

NewTuscia – VITERBO – Cade 2-1 in casa il Nuovo Borgo San Martino (17 punti) opposto alla capolista Aranova (46), Italiano e Catracchia per gli ospiti, Dallu aveva momentaneamente pareggiato.

Ok in trasferta l’ altra capolista romulea (46) che sbanca Tarquinia (18) 4-0 in rete Carlucci, Azzawi, Leone, Montalbano.

Il Grifone (41) batte 2-1 il Casal Barriera (30) in rete Simone Trincia e Matteo Trincia per i locali,Kanku per gli ospiti.

Il Tolfa (41) Travolge il Carbognano (17) in goal Trebisondi, Moretti, Autorete, Superchi, Savarino, per gli ospiti Meconi.

Ottavia (37) Santa Marinella (32) 2-0 doppietta di Tedeschi.

DuepigrecoRoma (18) Sorianese (29) 1-1 santelli in goal per i locali, Serafini per gli odpiti.

Canale Monterano (18) Fregene Maccarese (23) 1-1 Manoni in goal per i locali Ciarniello per gli ospiti

Polisportiva Ostiense (16)- Pescia Romana (21) termina 3-3 per i viterbesi in rete Giambi, Micoli ed esposito per i capitolini Ponziani, Donvito, Zeno.