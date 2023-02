NewTuscia – ROMA – Apprendiamo con favore la notizia dell’approvazione da parte della giunta comunale di risorse economiche destinate alla riqualificazione delle sedi di carabinieri e vigili del fuoco di Roma. Per quanto riguarda gli interventi di manutenzione da effettuare, i fondi si concentreranno per le coperture, facciate, la gli infissi, la sostituzione degli impianti. Sono questi gli interventi di manutenzione e riqualificazione.



Le caserme dei Vigili del Fuoco che ne beneficeranno sono Eur, Tuscolano, via Genova, Prati e Ostia Lido, tutte sedi dove gli interventi di manutenzione e ripristino sono estremamente necessari. Le vertenze aperte per le sedi di servizio, hanno finalmente visto un risultato che porterà il personale a vivere in modo adeguato e idoneo all’interno degli spazi delle strutture.

Per questo un apprezzamento importante per l’obiettivo ottenuto va al sindaco Gualtieri e all’assessore ai lavori pubblici Segnalini che hanno risposto alle tante richieste del sindacato.

Ora è necessario comunque guardare avanti per il Giubileo del 2025 e iniziare a mettere in campo azioni utili anche per altre sedi operative che oggi non rappresentano delle strutture atte ad ospitare personale dei vigili del fuoco e questo lo faremo anche attraverso la nuova giunta regionale dal momento che anche sedi nella provincia di Roma necessitano di interventi o anche come campagnano dove il personale vive nei moduli abitativi.



Il Segretario Generale

FNS CISL Roma capitale e Rieti