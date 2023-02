NewTuscia- PRATO

Nella notte del 15 febbraio scorso, due auto si sono scontrate frontalmente in via di Cantagallo, nel tratto che porta verso Schignano; una delle auto a seguito del tremendo urto è finita nella scarpata e il suo conducente è stato soccorso da un’ambulanza del 118 in codice rosso. Il conducente dell’altra auto, una donna di 55 anni residente a Vaiano, all’arrivo degli agenti della Polizia Municipale per i rilievi di rito, ha rifiutato categoricamente di sottoporsi agli accertamenti alcolemici previsti dalla legge e le è stata quindi ritirata la patente ed è stata denunciata alla Procura della Repubblica.

Il 17 febbraio, intorno alle 13 è accaduto un altro sinistro stradale in Via Paronese tra un ciclista di nazionalità cinese di 46 anni ed un suo connazionale alla guida di un furgone, di 45 anni. Sul posto gli agenti dell’Ufficio Sinistri della Polizia Municipale di Prato hanno notato subito che il ciclista, ferito in maniera lieve, appariva in evidente stato di ebbrezza e hanno constatato che il furgone non presentava alcun segno di contatto con la bici. Dalle analisi richieste dalla Municipale all’ospedale infatti il ciclista è risultato avere un tasso alcolico quasi 4 volte sopra il limite consentito, pertanto è stato denunciato per guida in stato di ebbrezza ed il velocipede è stato sequestrato ai fini della confisca.

Sempre venerdì 17 febbraio, intorno alle ore 23, un’auto ha urtato un’altra vettura in sosta nella zona di Santa Lucia provando poi ad allontanarsi impunemente; immediato l’intervento della Polizia Municipale che ha intercettato una Mercedes danneggiata in modo compatibile con i danni constatati sull’altro mezzo e con il conducente ancora a bordo, una donna di nazionalità cinese di 56 anni residente a Montemurlo. La donna all’arrivo degli agenti presentava un equilibrio precario ed alito alcolico ed è stata condotta al Comando per gli accertamenti con l’etilometro e è risultato che aveva un tasso alcolico quasi tre volte oltre il limite consentito. Anche per lei è scattata una denuncia all’autorità giudiziaria e l’immediato ritiro della patente di guida.