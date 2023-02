NewTuscia – PALMI – Finisce 3/0 al PalaSurace per i padroni di casa della Omifer Palmi che si aggiudica il match clou della nona giornata contro una Maury’s Com Cavi Tuscania che è riuscita solo a sprazzi ad esprimere il proprio gioco. Unica nota positiva per capitan Sorgente e compagni, aver complicato la vita ai calabresi anche quando questi, in vantaggio di dieci, sembravano avviati ad una agevole conquista del primo e del terzo parziale, chiusi entrambi sul punteggio di 25/23.

Al fischio di inizio dei signori Davide Morgillo e Matteo Talento, coach Radici schiera i suoi con con Marsili in regia con Stabrawa in diagonale, Marinelli e Carbone laterali, Gitto e Rau al centro, Cappio libero. Sandro Passaro risponde con Parisi in palleggio e Onwuelo opposto, Festi e Aprile centrali, Sacripanti e Corrado bande, capitan Sorgente libero.

Partono forte i padroni di casa e si portano subito avanti 6/2. Marsili dai nove metri mette in difficoltà la ricezione laziale, 9/4 e costringe Passaro a chiamare il primo time-out. Attacco fuori misura di Sacripanti 15/8, massimo vantaggio Palmi, Passaro ferma di nuovo il gioco. Ace di Corrado e mani fuori del muro di Sacripanti, e Tuscania accorcia 20/16. Pipe vincente di Corrado per il 21/18. Muro di Aprile su Gitto, Radici chiama il primo time-out 23/21. Errore di Stabrawa dai nove metri, ancora time-out Palmi 24/23. Il mani out di Stabrawa chiude il primo parziale 25/23.

L’attacco di Onwuelo tocca l’asticella, anche il secondo parziale si apre con Palmi in avanti 5/2. Ace di Sacripanti 5/4. Si procede punto a punto con Palmi avanti 11/9. Muro di Onwuelo su Marinelli, 11 pari. Mani out di Marinelli 19/17. Muro di Aprile su Stabrawa per il 19/18. Muro di Rau su Onwuelo 23/19. Il mani out di Carbone e i padroni di casa hanno a disposizione il primo set ball 24/20. Il muro di Stabrawa su Corrado chiude anche il secondo parziale in favore di Palmi 25/20.

Terzo set con Palmi che prova subito a scappare 4/0, time-out chiesto da Passaro. Ace di Festi 4/2. Fuga Palmi che si porta a +6, 14/8. Reazione Tuscania che torna sotto 17/13. Tuscania non mola: ace di Sacripanti 18/15 e attacco out di Marinelli 19/17. Errore di Stabrawa che mette fuori una free ball, Radici ferma il tempo 20/18. Muro di Festi su Carbone, parità 21/21. Finisce in rete l’attacco di Onwuelo, primo match ball per Palmi 24/22. Mani out di Onwuelo 24/23, Radici ferma il gioco. Primo tempo di Gitto che trova il mani out del muro che vale parziale e incontro 25/23.