“Domenica 5 Marzo, Lipuviterbo organizza la visita guidata ai Cavoni di Nepi.

Nell’agro Falisci nepesino, per il sentiero che costeggia il fondovalle del torrente della Massa fino al ponte del Diavolo sul fosso della Mola. Poi la risalita sul pianoro di fronte l’ampia forra tra Nepi e Castel S.Elia fino alla discesa per l’antica via Cava. Il percorso, agevole e privo di particolari asperità, è lungo circa 9 km. Appuntamento alle ore 9,30 in punto a Viterbo, parcheggio dell’asilo in fondo a via Garbini, davanti la rotatoria Conad, automuniti e con pranzo al sacco. Gradito il tesseramento Lipu che possiamo attivare in loco.

Si prega di confermare la partecipazione, grazie!”