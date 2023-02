NewTuscia – CIVITA CASTELLANA – L’Intervolley Foligno è ufficialmente la bestia nera dell’Ecosantagata Civita Castellana. La formazione umbra si conferma l’unica finora in grado di sconfiggere i rossoblù, vincendo anche la sfida di ritorno per 3-1.

Al Palasmargiassi, per la diciassettesima giornata del girone F di serie B, l’Ecosantagata scende in campo con il sestetto base: capitan Buzzelli opposto, Cordano alzatore, Genna e Della Rosa schiacciatori, Simoni e Consalvo centrali e Andreini libero. Nel corso del match entrano anche Petri e Gemma.

La partita è difficile, come da previsioni, fin dai primi scambi. L’Ecosantagata però gioca con la solidità ormai consueta e, nonostante il Foligno faccia vedere le sue ottime qualità, i padroni di casa non si fanno mai raggiungere e vincono il primo set 25-21.

Nel secondo set, dopo una breve fase d’equilibrio, il Foligno trova un break importante al servizio e allunga a +6. L’Ecosantagata perde brillantezza e, pur continuando a lottare con impegno, non ha più quella fluidità e sicurezza nelle giocate. Un po’ alla volta i rossoblù riducono il gap con Foligno, che si era portato fino a 7 lunghezze, ma il miracolo non riesce: il set va agli umbri col punteggio di 22-25.

Si torna in campo nella parità più assoluta, ma adesso è il Foligno ad apparire più sciolto in tutti i fondamentali e infatti gli ospiti sono di nuovo davanti. A metà set il divario arriva a 5 punti, l’Ecosantagata recupera ma non riesce mai a pareggiare i conti e nel finale cede: 20-25 per il Foligno.

Quarto set e l’Ecosantagata paga ancora qualche errore di troppo, anche se il punteggio rimane in equilibrio per tutta la prima fase, con addirittura un break di vantaggio per i rossoblù. Arrivati sul 17-17, Foligno trova un break da 3 punti che decide la partita: l’Ecosantagata, infatti, si rifà sotto e deve recriminare anche con la sfortuna, che in un paio di occasioni spinge fuori di un soffio dei muri eccezionali di Simoni. Finisce 22-25 per il Foligno, che quindi si aggiudica la sfida per 1-3.

Si tratta della seconda sconfitta stagionale dell’Ecosantagata Civita Castellana, ancora una volta per mano dell’Intervolley Foligno, che si conferma avversario stregato.

Per fortuna della battuta a vuoto dei ragazzi di coach Beltrame non approfitta la prima inseguitrice in classifica, la Lupi Santa Croce, sconfitta per 3-0 a Orte. E così ora l’Ecosantagata resta capolista, ma con 3 punti di vantaggio sull’Arno, tornato al secondo posto.