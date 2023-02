NewTuscia – VITERBO – Nel pomeriggio dello scorso 22 febbraio personale della Polizia di Stato della Squadra Mobile della Questura di Viterbo, nell’ambito di servizi volti alla repressione del commercio illegale di droga, arrestava in flagranza di reato un 32enne residente nella provincia viterbese con precedenti specifici di polizia. In particolare, a seguito di attività info-investigativa, gli operatori della Sezione “Antidroga” intimavano l’alt ad un’autovettura in transito in una strada periferica del capoluogo ma il conducente, eludendo il segnale, speronava il mezzo di servizio provocando alcuni danni alla carrozzeria.

Nonostante l’impatto, dopo un breve inseguimento all’interno del centro abitato, i poliziotti riuscivano a fermare in sicurezza il sospettato, precludendogli qualsiasi ulteriore tentativo di fuga. Poco prima di essere bloccato l’uomo lanciava un involucro di colore bianco dal finestrino dell’autovettura che, recuperato successivamente dagli Agenti sul ciglio della strada, è risultato contenere, in seguito agli accertamenti tecnico-scientifici, sostanza stupefacente del tipo cocaina per un peso complessivo di circa 53 grammi.

Il giovane è stato tratto in arresto per detenzione di stupefacenti e resistenza a Pubblico Ufficiale e sottoposto alla misura degli arresti domiciliari a disposizione della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Viterbo che coordina le indagini. Dopo la convalida del provvedimento di arresto allo stesso è stato comminato l’Obbligo di Dimora con prescrizione di non poter uscire dalla propria abitazione nelle ore notturne.