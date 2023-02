NewTuscia – VITERBO – Beffa atroce per la Viterbese che viene raggiunta sull’1-1 dal Picerno con un rigore nei minuti di recupero. Nel primo tempo per la Viterbese ci prova Marotta al 17′ ma il suo colpo di testa finisce fuori. Poco dopo un calcio di punizione di Ceccarelli per gli ospiti finisce fuori.

La Viterbese non gioca Sulle fasce laterali che invece vengono sfruttate molto bene dai lucani. Al 5′ della ripresa subito pericolosa la Viterbese con Devetak che, servito da Mungo, mette un pallone invitante sul secondo palo ma la difesa ospite salva con fatica. Al 17′ passa la Viterbese.

Il neo entrato Polidori, ben servito da Barillà, aggancia il pallone all’interno dell’area avversaria e e manda la sfera nell’angolo basso dove il portiere avversario non può arrivare. L’undici di Lopez potrebbe raddoppiare alla mezz’ora ma la botta col destro di Mungo trova la respinta del portiere ospite. In pieno recupero arriva la beffa con Mbaye che mette giù D’Angelo causando il calcio di rigore che viene trasformato da Ceccarelli con un preciso tiro all’incrocio dei pali.

VITERBESE: Bisogno; Riggio, Ricci, Monteagudo; Mastropietro, Mungo (40’st Mbaye), Megelaitis, Barillà (21’st Nesta), Devetak; Jallow (14’st Polidori), Marotta (40’st D’Uffizi). A disposizione: Dekic, Rabiu, Marenco, Ingegneri, Montaperto. All. Lopez

AZ PICERNO: Albertazzi; Pagliai (29’st Setola), Gonnelli, Allegretto, Guerra; De Cristofaro (9’st Gallo), De Ciancio; Golfo (34’st D’Angelo), Kouda (1’st Esposito), Ceccarelli; Santarcangelo. A disposizione: Rossi, Albadoro, Monti, Novella, Gammone. Allenatore: Longo

Arbitro: Luca Cherchi di Carbonia

Assistenti: Fabio Dell’Arciprete di Vasto e Simone Asciamprener Rainieri di Milano. IV° Gianluca Martino di Firenze.

Reti: 17’st Polidori, 47’st rig. Ceccarelli

Note: espulso (48’st) Ceccarelli. Ammoniti Allegretto, Riggio, De Cristofaro, Mbaye. Corner: 5-2. Recupero: 2’-5’.